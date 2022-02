Еще на улице не сошел последний снег, а моя мать уже во всю скупает семена на рассаду. В скором времени на балконе появится мини-огород. И хоть почву она берет в магазине, а не на даче, молодые ростки удобряет лишь на натуральными веществами. К примеру, подкормка для болгарского перца всегда стоит на кухне.

Говорит, лучшая подкормка для болгарского перца — это крахмал. Вносит его в почву уже не первых год, чтобы потом высадить в открытый грунт здоровые растения с крепкой корневой системой. Вы бы видели, какие перцы у моей мамы вырастают!

Крахмал вместо минеральных удобрений

© Depositphotos

Картофельный крахмал богат на кальций, калий, натрий и фосфор, а в кукурузном к этому списку добавляются еще и магний, натрий и сера. Кукурузный крахмал добавлять лучше, ведь он также содержит железо с марганцем, цинк, медь и селен. А вот как вносить подкормку, читайте далее.

Как вносить крахмал в почву

© Depositphotos

На емкость с рассадой объемом около 0,5 кг понадобится всего 1 ч. л. крахмала. Но сначала нужно убрать верхний слой почвы. Это приблизительно 1,5 см от верха. Присыпьте поверхность крахмалом, равномерно его распределите. Аккуратно перемешайте с почвой.

Теперь присыпьте крахмал кокосовым субстратом. Таким образом вы активируете микроорганизмы, что перерабатывают крахмал. Они превратят его в полезные вещества. Важно покрыть крахмал субстратом и потому, что в противном случае может появиться плесень. Подкормка внесена, теперь остается лишь ухаживать за перцем.

Почему крахмальная подкормка для болгарского перца так эффективна

© Depositphotos

Опытные хозяйки часто заменяют покупные минеральные удобрения именно картофельным крахмалом. Ведь это настоящий кладезь такого полезного для рассады фосфора. А еще благодаря крахмалу почва увеличивается в объеме. Это позволяет ей поглощать больше воды. Таким образом перец лучше распределяет живительную влагу.

Больше вариантов удобрений для сладкого перца вы найдете по ссылке. Делитесь, какая подкормка для болгарского перца кажется наиболее эффективной лично вам. Будем рады узнать о вашем опыте в выращивании рассады!

