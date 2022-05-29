Лучшая материнская плата для процессоров Intel Alder Lake из недорогих? MSI готовит MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4 c тактовым генератором частот шины BCLK и поддержкой PCIe 5.0

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MSI готовит материнскую плату, которая может стать хитом среди самостоятельных сборщиков ПК. Новинка будет называться MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4, и она получит ряд возможностей, которые есть у избранных моделей на чипсете Z690.





Во-первых, на плате будет установлен внешний тактовый генератор Renesas RC26008, позволяющий изменять частоту шины BCLK – такая системная плата позволит разгонять «неразгоняемые» процессоры Intel Alder Lake. Вторая важная особенность – поддержка шины PCIe 5.0, которой в самом чипсете B660 нет. Наконец, название указывает, что системная плата рассчитана на доступную память DDR4.





Таким образом, купив MAG B660M Mortar Max WiFi DDR4, укомплектовав ее обычным (не моделью серии K) процессором и дешевой памятью DDR4, пользователь сможет и значительно разогнать процессор, и пользоваться всей скоростью шины PCIe 5 при цене платы явно ниже, чем у моделей с аналогичными возможностями на базе чипсета Intel Z690.

Увы, когда выйдет новинка, не сообщается. Стоимость обычной MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4 в США составляет 160 долларов, можно думать, что цена версии Max будет находиться у отметки в 200 долларов.