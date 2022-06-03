Лучшая электронная книга Huawei рекордно подешевела

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Электронная книга Huawei MatePad Paper была выпущена в Китае 24 марта по стартовой цене 450 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Теперь же её цена снижена до 395 долларов.

Электронная книга Huawei MatePad Paper оснащена однокристальной системой Huawei Kirin 820E 5G, она имеет габариты 225,2 x 182,7 x 6,65 мм и весит около 360 г. Диагональ экрана составляет 10,3 дюйма при разрешении 1872 x 1404 пикселей и плотности 227 пикселей на дюйм.





Устройство предлагает 4-недельное время автономной работы и поддерживает разблокировку по отпечатку пальца. Электронная книга поддерживает 32-уровневую регулировку яркости, а также обеспечивает очень чёткий текст.

Этот планшет оснащен аккумулятором емкостью 3625 мА•ч, который поддерживает быструю зарядку (10 В / 2,25 А) через USB-C. Он оснащён 2 динамиками. Huawei MatePad Paper также поддерживает второе поколение M-Pencil с малой задержкой 26 мс, который распознает 4096 степеней нажатия.