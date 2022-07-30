Новости0

LSM: въезжающих в Латвию россиян обязывают осудить спецоперацию

LSM: въезжающих в Латвию россиян обязывают осудить спецоперацию
globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Власти Латвии стали требовать от пресекающих границу республики россиян подписывать документ об осуждении спецоперации РФ по защите республик Донбасса, иначе их не впустят в страну. Об этом пишет издание LSM.

Представители Службы госбезопасности Латвии заявили, что жителей России и Белоруссии, планирующих въехать на территорию страны, усиленно проверяют на границе. Особое внимание, как пишет издание, пограничники уделяют иностранцам, которые служили в силовых структурах.

Как сообщается, во въезде в Латвию к этому моменту отказали 41 россиянину, 14 белорусам.

Подобная ситуация, пишет LSM, возмутила местных жителей. Они не понимают, зачем власти страны заставляют приезжающих россиян подписывать документ об осуждении спецоперации.

Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.