LSM: въезжающих в Латвию россиян обязывают осудить спецоперацию

Власти Латвии стали требовать от пресекающих границу республики россиян подписывать документ об осуждении спецоперации РФ по защите республик Донбасса, иначе их не впустят в страну. Об этом пишет издание LSM.
Представители Службы госбезопасности Латвии заявили, что жителей России и Белоруссии, планирующих въехать на территорию страны, усиленно проверяют на границе. Особое внимание, как пишет издание, пограничники уделяют иностранцам, которые служили в силовых структурах.
Как сообщается, во въезде в Латвию к этому моменту отказали 41 россиянину, 14 белорусам.
Подобная ситуация, пишет LSM, возмутила местных жителей. Они не понимают, зачем власти страны заставляют приезжающих россиян подписывать документ об осуждении спецоперации.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.