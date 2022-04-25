Lsm.lv: латышская компания переименует «Российский» сыр в «Тильзитер»

В ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине Запад ввел крупнейший в истории пакет санкций. Эксперты сходятся во мнении, что адаптация россиян к санкциям будет болезненной, но чудес для нее не понадобится, сообщает «ФедералПресс».