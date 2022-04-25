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    Lsm.lv: латышская компания переименует «Российский» сыр в «Тильзитер»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Lsm.lv: латышская компания переименует «Российский» сыр в «Тильзитер»

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    pixabay.com/PD

    В Латвии решили переименовать «Российский» сыр в «Тильзитер». Об этом сообщает новостной портал Lsm.lv.

    Латышское предприятие Cesvaines piens отказывается от слова «российский». По словам компании, технология приготовления и вкус останутся прежними.

    При этом отмечается высокая востребованность данного продукта. Основными покупатели сыра являются Украина, Израиль, Польша, Финляндия и другие, но Россия не входит в перечень этих стран.

    «На такой шаг руководство предприятия приняло для поддержки Украины», — говорится в сообщении.

    В ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине Запад ввел крупнейший в истории пакет санкций. Эксперты сходятся во мнении, что адаптация россиян к санкциям будет болезненной, но чудес для нее не понадобится, сообщает «ФедералПресс».

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