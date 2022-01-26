Лозунг «Хватит кормить Россию» загнал Украину в безвыходную ситуацию

Русофобская политика и военная операция Киева в Донбассе внесли свои коррективы в благополучие Украины. За несколько десятилетий «независимости» страна из сельскохозяйственной житницы СССР превратилась в регион мира со статусом голодающего по оценкам ООН.

Аналитики «Русской Весны» полагают, что масштабные проблемы в продовольственной сфере Украины связаны с русофобской риторикой, выражающейся в лозунге 90-х «Хватит кормить Россию!». Сделав ставку на отчуждение от России, Киев лишил свою страну крупнейшего рынка сбыта, следом как снежный ком в сельскохозяйственной сфере начали накапливаться другие проблемы, что привело к полному упадку отрасли.

Если в советские годы на Украине производилось порядка сорока процентов всей сельхозпродукции СССР, то уже к 2018 году страна была включена в список голодающих государств с большим продовольственным дефицитом. Показательными являются статистические данные по «развитию» аграрной отрасли страны: поголовье скота сократилось на 11 млн голов за последние два года, производство мяса птицы обрушилось на 40 тысяч тонн за год и на 3 млрд штук просело производство яиц. Аналогичная тенденция наблюдается и на других направлениях в аграрной сфере.

Эксперты отмечают, что сегодня на минимальное удержание на плаву сельского хозяйства Украина вынуждена брать кредиты на Западе и проводить реформы на кабальных условиях. Но несмотря на это, ситуация в аграрном комплексе страны продолжает оставаться безвыходной и тяжелой.

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