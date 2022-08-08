Ложь Зеленского об обстреле Запорожской АЭС возмутила читателей Daily Mail

Читатели британской газеты Daily Mail не поверили в версию президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Запорожской АЭС, передает РИА Новости.
Украинский лидер возложил вину за ракетный обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции на Россию, однако британцы усомнились, что такое возможно. Они отметили, что станцию контролируют российские войска, поэтому нет им нет никакого смысла идти на такой риск. Британцы призвали Зеленского прекратить поток лжи.
«Хватит врать. Вам прекрасно известно, что АЭС контролируется русскими, а эти ракеты украинские»;
«Это украинцы ведут огонь по АЭС. Надо прекратить поставки оружия, передачу денег и разведывательной информации Зеленскому»;
«АЭС под контролем России, и тем не менее, русские бьют по ней ракетами. Мы должны верить, что русские сами себя обстреливают?» — отметили комментаторы.
С начала спецоперации украинские военные неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, однако в начале августа интенсивность их атак возросла. Как сообщили власти Энергодара, в ночь на 5 августа ВСУ нанесли удар по электростанции из РСЗО «Ураган». Осколки снарядов упали всего в 400 метрах от действующего энергоблока.