Ложь Зеленского об обстреле Запорожской АЭС возмутила читателей Daily Mail

Украинский лидер возложил вину за ракетный обстрел крупнейшей в Европе атомной электростанции на Россию, однако британцы усомнились, что такое возможно. Они отметили, что станцию контролируют российские войска, поэтому нет им нет никакого смысла идти на такой риск. Британцы призвали Зеленского прекратить поток лжи.