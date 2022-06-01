Лоза высказал свое видение скандала с флагом Украины на балконе Фандеры

Музыкант Юрий Лоза отреагировал на перфоманс актрисы Оксаны Фандеры, которая вывесила на свой балкон флаг Украины. Мнением артист поделился с изданием Teleprogramma.pro.
Лоза обратил внимание, что каждый человек имеет собственную точку зрения относительно разворачивающихся в эти дни событий. Сам музыкант, к примеру, решил написать на этот счет композицию. Однако Юрий Лоза особо подчеркнул, что в наше время все должны осознавать, что именно значит поддерживать Украину.
«А всех ли украинцев ты готова поддержать. Я поддерживаю все здоровые силы на Украине, которые остались. Там сейчас нормально некоторые размышляют. Просто не надо поддерживать тех, кто сносит памятники нашим дедам. Их что ли надо поддерживать? Никто не собирается переделывать украинцев, живущих в Херсонской и Запорожской областях. Никто не заставляет их быть русскими. Не надо просто там устраивать полчищ, шествий и беспредела. Давайте жить мирно и говорить на одном языке», — объяснил Лоза.
Актриса Оксана Фандера, родившаяся в Городе-герое Одессе, на днях опубликовала фотографию с украинским знаменем на балконе и своей собакой. Публикация сразу вызвала широкой резонанс в Сети, а сам снимок актриса сопроводила подписью «Маме — Городу О».