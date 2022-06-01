Лоза высказал свое видение скандала с флагом Украины на балконе Фандеры

«А всех ли украинцев ты готова поддержать. Я поддерживаю все здоровые силы на Украине, которые остались. Там сейчас нормально некоторые размышляют. Просто не надо поддерживать тех, кто сносит памятники нашим дедам. Их что ли надо поддерживать? Никто не собирается переделывать украинцев, живущих в Херсонской и Запорожской областях. Никто не заставляет их быть русскими. Не надо просто там устраивать полчищ, шествий и беспредела. Давайте жить мирно и говорить на одном языке», — объяснил Лоза.