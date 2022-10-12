Лоза раскритиковал артистов, которые участвуют в «Голубом огоньке»

Музыкант Юрий Лоза резко высказался об артистах, участвующих в шоу «Голубой огонек». Ему также не нравится организация подобных передач, поскольку они не стремятся порадовать зрителей выступлениями талантливых артистов.
По словам музыканта, раньше старались внедрять лозунг «Народ и партия» в новогодние передачи, демонстрируя связь между медиа и людьми. В последнее время, как отметил музыкант, программы больше нужны звездам, нежели обычным зрителям.
«В последних “Голубых огоньках” Филипп Киркоров поет для Николая Баскова про Баскова, а Басков поет для Киркорова про Киркорова. Эта система замкнута на себя», — пояснил исполнитель хита «Плот» в беседе с ФАН.
Отмена «Голубого огонька» никак не отразится на Лозе, поскольку его, добавил артист, никогда не приглашали. Хотя однажды певец получил звонок с Первого канала, который просил его стать гостем шоу и бросать серпантин. Музыканта это возмутило: «Те, кому есть что спеть — сидят и серпантин бросают».