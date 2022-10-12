Лоза раскритиковал артистов, которые участвуют в «Голубом огоньке»

Отмена «Голубого огонька» никак не отразится на Лозе, поскольку его, добавил артист, никогда не приглашали. Хотя однажды певец получил звонок с Первого канала, который просил его стать гостем шоу и бросать серпантин. Музыканта это возмутило: «Те, кому есть что спеть — сидят и серпантин бросают».