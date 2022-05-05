Лоза предположил, что Киркоров ничего не знает о спецоперации России на Украине

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Автор-исполнитель Юрий Лоза заявил, что певец Филипп Киркоров не знает, что на Украине проходит специальная операция России в защиту населения Донбасса.
Лоза сообщил, что российские знаменитости делятся на три категории: одни поддерживают спецоперацию РФ, другие нет, а третьи и вовсе о ней ничего не знают. Исполнитель привел в пример певицу Юлию Чичерину, которая активно посещает Донбасс, подбадривая песнями российских солдат. Актриса Чуплан Хаматова, по словам Лозы, является ярой противницей происходящего на Украине. А Киркорова поэт-песенник отнес к третьей категории артистов.
«Мне кажется, что Филипп не знает, что идет спецоперация. Мы все – разные люди», — предположил бард в программе «Царьград. Главное».
Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Силы ВС РФ производят удары только по объектам военной инфраструктуры. Кроме того, российская сторона организует гуманитарные коридоры для мирного населения окруженных городов. Однако украинские радикалы под угрозой расстрела запрещают жителям покидать опасную территорию.