Лоза предположил, что Киркоров ничего не знает о спецоперации России на Украине

Лоза сообщил, что российские знаменитости делятся на три категории: одни поддерживают спецоперацию РФ, другие нет, а третьи и вовсе о ней ничего не знают. Исполнитель привел в пример певицу Юлию Чичерину, которая активно посещает Донбасс, подбадривая песнями российских солдат. Актриса Чуплан Хаматова, по словам Лозы, является ярой противницей происходящего на Украине. А Киркорова поэт-песенник отнес к третьей категории артистов.