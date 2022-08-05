Лоза объяснил, как Киркоров возглавил список лучших артистов России

«Любой опрос нужно ассоциировать с людьми, которых опрашивают. Если вы выйдете сейчас в поле, зайдете в любую деревню и спросите тех, кто занимается нормальным естественным трудом, кого они считают главными в музыке, то они вам, конечно, скажут, что это те люди, которых они каждый день видят на экране. И вряд ли опрашиваемые вам назовут малоизвестных исполнителей», — объяснил Лоза.