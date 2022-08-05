Лоза объяснил, как Киркоров возглавил список лучших артистов России

Исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал очередной рейтинг и назвал имена топ-10 лучших звезд в категории «Музыка» по мнению россиян. Список лучших отечественных певцов возглавил Филипп Киркоров. Однако музыкант Юрий Лоза оказался не согласным с данными рейтинга, а именно с местом Киркорова в нем, передает Teleprogramma.
Юрий Лоза заявил, что рейтинг составлялся на основе мнения не совсем компетентных в музыкальной сфере людей. Он уточнил, что вкусы формирует определенная среда, поэтому, если зрителей кормят одним и тем же продуктом, по типу песен Киркорова, то очевидные выводы возникают сами собой.
«Любой опрос нужно ассоциировать с людьми, которых опрашивают. Если вы выйдете сейчас в поле, зайдете в любую деревню и спросите тех, кто занимается нормальным естественным трудом, кого они считают главными в музыке, то они вам, конечно, скажут, что это те люди, которых они каждый день видят на экране. И вряд ли опрашиваемые вам назовут малоизвестных исполнителей», — объяснил Лоза.
По его мнению, у респондентов «Ромира» попросту нет времени интересоваться разными векторами музыкального искусства. Поэтому им остается лишь потреблять то, что им дают по телевизору.
«Кого вы им даете, тех они вам и назовут. Если с утра до вечера крутить Филиппа Киркорова, то они и скажут, что Киркоров – самый значимый», — уточнил музыкант.
По его мнению, в данных вопросах должно лидировать мнение компетентных людей. Поэтому, если попросить тех, кто действительно занимается музыкой, то прозвучат совершенно иные фамилии и имена.
«Если же вы проведете опрос в консерватории, то там не прозвучит ни имен Киркорова, ни Бузовой, ни Газманова. Даже в студенческой прогрессивной среде, где получают больше информации, вам не назовут эти три фамилии. Поэтому все очень относительно», — констатировал Лоза.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Данко назвал имя звезды, которая должна быть в топ-10 лучших певцов вместо Бузовой.