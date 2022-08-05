Лосев: США продолжают накачивать Украину оружием вопреки «нежеланию» конфликтовать с Россией

«То ли они шизофреники, то ли у них работа такая, дают рекомендации прямо противоположные: начать заявлять из всех утюгов, что США и НАТО ни в коем случае не угрожают России, что бы ни происходило дальше на Украине, НАТО и США остаются в стороне от конфликта. При этом необходимо продолжать поставки вооружения Украине и сдерживать Россию санкциями», — обратил внимание эксперт.