Лосев: США продолжают накачивать Украину оружием вопреки «нежеланию» конфликтовать с Россией

Власти Соединенных Штатов публично заявляют о том, что категорически не хотят эскалации военной напряженности с Россией, при этом, продолжая накачивать Украину оружием. Об этом рассказал политолог Александр Лосев.
В беседе с ИА SM-News член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог, экономист Александр Лосев подчеркнул, что в последнее время американские СМИ наперебой твердят о важности предотвращения третьей мировой войны, однако дают совершенно противоположные рекомендации.
«То ли они шизофреники, то ли у них работа такая, дают рекомендации прямо противоположные: начать заявлять из всех утюгов, что США и НАТО ни в коем случае не угрожают России, что бы ни происходило дальше на Украине, НАТО и США остаются в стороне от конфликта. При этом необходимо продолжать поставки вооружения Украине и сдерживать Россию санкциями», — обратил внимание эксперт.
Ранее экс-посол США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и эксперт по международным делам Майкл Гфеллер заявили, что власти Соединенных Штатов не могут бесконечно рассчитывать на европейских союзников в своей линии по противодействию России, передает RT.