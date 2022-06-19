Лосенок-сирота Яша обрел новый дом в приюте в Шадырицах Ленинградской области

Потерявшего родителей лосенка по кличке Яша отправили на реабилитацию в один из приютов Волосовского района Ленинградской области.
Малыша доставили на зооферму «Приют Белоснежки» в Шадырицах. По словам активистов, детеныш недавно забрел в деревню Большое Стремление в Кингисеппском районе.
«Поиски матери результатов не дали. Лосенок достаточно подросший, но выжить без матери пока бы не смог», — рассказали в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
В свой новый дом Яша ехал на заднем сидении автомобиля. На протяжении всего пути лосенок смотрел в окно, а на самой зооферме его встретили три приветливых пса, пишет издание 47news.