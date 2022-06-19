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Лосенок-сирота Яша обрел новый дом в приюте в Шадырицах Ленинградской области

Лосенок-сирота Яша обрел новый дом в приюте в Шадырицах Ленинградской области
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Потерявшего родителей лосенка по кличке Яша отправили на реабилитацию в один из приютов Волосовского района Ленинградской области.

Малыша доставили на зооферму «Приют Белоснежки» в Шадырицах. По словам активистов, детеныш недавно забрел в деревню Большое Стремление в Кингисеппском районе.

«Поиски матери результатов не дали. Лосенок достаточно подросший, но выжить без матери пока бы не смог», — рассказали в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

В свой новый дом Яша ехал на заднем сидении автомобиля. На протяжении всего пути лосенок смотрел в окно, а на самой зооферме его встретили три приветливых пса, пишет издание 47news.

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