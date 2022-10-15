Лось погиб под колесами автомобиля на Софийской улице в Петербурге

Легковой автомобиль сбил лося в Северной столицы. От полученных при наезде травм животное скончалось на месте аварии, передают очевидцы в социальных сетях.
Трагедия произошла сегодня ночью на Софийской улице. Отмечается, что лось появился на оживленной магистрали внезапной. Пострадал ли сам водитель, не сообщается.
Похожий инцидент случился в Петербурге несколькими днями ранее. Иномарка сбила насмерть лося на трассе «Кола». Водитель автомобиля и его пассажирка получили травмы, сообщал телеканал «360».