Лопнула от зависти: журналистка из США написала провокационный пост о победе российских фигуристок

Журналистка из США Кристин Бреннан высказала свое мнение о российской фигуристке Александре Трусовой, которая первой в истории исполнила пять четверных прыжков.

«Нэйтан Чен на прошлой неделе приземлил пять квадов. Александра Трусова только сегодня приземлила пять четверных. При любом восхищении выступлением россиянки необходимо упомянуть следующее: она тренируется в том же лагере с тем же тренером, что и Камила Валиева. Этот тренер сейчас находится под следствием», — написала Бреннан на своей странице в социальной сети, сообщает «Чемпионат».

Стоит отметить, что американские фигуристы не добились больших успехов на Олимпиаде в Пекине. Тот факт, что российские спортсмены заняли почти весь пьедестал в фигурном катании вызывает неописуемую зависть у США.

Отметим, что в произвольной программе Александра Трусова показала результат 177,13 балла. В сумме двух прокатов у нее 251,73 балла.

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