Looking Glass представила «голографический» формат изображений

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Компания Looking Glass, которая занимается производством голографических дисплеев, начала продвигать свой новый формат изображения, использующий 3D-эффект. Его особенность в том, что такие изображения можно получить из обычных, а затем встроить в любую веб-страницу.





На специальном сайте уже есть несколько примеров таких изображений, там же можно оставить адрес электронной почты, чтобы получить ранний доступ к функции конвертации.

Такие «голограммы» используют десятки плоских изображений с разных ракурсов, превращая их в виртуальное подобие диорамы. Такое изображение можно крутить с помощью мыши, а готовые файлы занимают от 2 до 50 МБ. Заявлена поддержка движков Unity, Unreal Engine и 3D-редактора Blender. А в ближайшее время планируется добавить поддержку C4D, Zbrush, Procreate, nerfies и мобильного портретного режима

Отдельно отметим, что новый формат не требует специальных дисплеев, он вполне может работать на обычных мониторах. А ранее на выпуск голографического дисплея Looking Glass Portrait собрали свыше 2 миллионов долларов.