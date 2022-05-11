Лондонский универмаг Harrods ограничил продажу люкса россиянам из-за санкций. Но после жалоб отменил решение и извинился

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В сети обсуждают новую скандальную ситуацию, связанную с санкциями против России и россиян. Лондонский универмаг Harrods разослал своим российским клиентам письмо, в котором говорилось, что магазин больше не сможет продавать и доставлять им предметы роскоши из-за санкций.

Это может означать, что вы подпадаете под действие распоряжения [правительства Великобритании] и мы не сможем поставлять вам любые попавшие под ограничения товары роскоши,

— цитирует письмо ТАСС.

В сообщении отмечается, что речь идет о клиентах, которые “судя по всему (согласно предоставленной информации о стране или телефонном номере), могут в настоящий момент или обычно являться резидентами России”. Запрет же касается “поставки многих категорий товаров роскоши определенной стоимости, обычно от 300 фунтов (370 долларов)”.

Такое положение вещей, однако, совершенно не устроило российских клиентов, проживающих в Великобритании. Телеграм-канал “Антиглянец” со ссылкой на свои источники сообщил, что разгневанные покупатели оборвали телефоны универмага и, похоже, добились справедливости. Официальные представители Harrods сообщили, что рассылка была ошибочной.

Нам очень жаль, это была ошибка одного из наших сотрудников, и эта проблема была решена. Всем российским покупателям рады в нашем магазине,

— цитирует объяснения Harrods телеграм-канал.

Это не первый скандал с отказом в обслуживании россиян по причине санкций, коснувшихся люксовых товаров. В сети уже обсуждали ограничения, с которыми россияне столкнулась в заграничных бутиках Chanel, а также бутиках брендов конгломерата LVMH.

Ранее в Harrods отказались от товаров российских производителей, но попались на продаже российской водки из-под прилавка — о том, что алкоголь, который стоит 100 фунтов за бутылку, можно приобрести таким образом, написали в Daily Mail. В Harrods в итоге признали случившееся, но при этом также назвали продажу ошибкой, заверив, что все запасы изъяты из залов и помещены на хранение.