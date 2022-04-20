Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию Джулиана Ассанжа в США. Ему грозит 175 лет тюрьмы

Джулиан Ассанж

Сегодня утром Вестминстерский магистратский суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Окончательное решение об экстрадиции должна принять глава МВД Прити Патель. Если Патель решит выдать журналиста, то адвокаты еще смогут подать апелляцию до 18 мая.

В США Ассанжа обвиняют в нарушении законодательства о шпионаже и раскрытии секретной информации за публикации материалов Госдепа. За это ему грозит 175 лет тюрьмы.

Представители WikiLeaks уже заявили, что суд Лондона, выдав ордер, подписал Ассанжу смертный приговор. Накануне суда организация “Репортеры без границ” призвала освободить основателя Wikileaks. Перед зданием суда в Лондоне также собрались сторонники журналиста, на заседание приехала и жена Ассанжа Стелла Моррис. Они поженились в марте этого года в тюрьме Белмарш, где сейчас находится Ассанж. У пары есть двое детей.

В декабре прошлого года Апелляционный суд Англии и Уэльса уже принимал решение о выдаче Ассанжа Вашингтону, рассмотрев апелляцию представителей США. После этого апелляцию собирались подать уже адвокаты Ассанжа и дело было возвращено в нижестоящий Вестминстерский суд, который ранее уже отказывал в выдаче Ассанжа, сославшись его склонности к суициду и существования риска для его жизни. Однако теперь и там приняли решение о выдаче. В марте этого года Верховный суд Великобритании также отказал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в праве обжаловать решение о его экстрадиции в США.

Джулиан Ассанж

Джулиан Ассанж подвергается различным преследованиям за свою журналистскую деятельность уже более 10 лет. С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году он был задержан и помещен в тюрьму, после того как власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своем посольстве. Тогда же министерство юстиции США предъявило Ассанжу обвинения и начались суды по делу об экстрадиции.

Среди информаторов WikiLeaks были аналитик военной разведки Челси Мэннинг (тогда — Брэдли Мэннинг) и сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Наиболее резонансными стали материала Ассанжа о ходе войны в Афганистане и в Ираке. Часть обнародованных им документов касалась расстрела мирных жителей американскими военными.