Лондон раскритиковал Фареры за разрешение России ловить рыбу в британских водах

По данным соглашения между Фарерами и Россией, последней ежегодно разрешается ловить 75 тысяч тонн путассу. Лондон «глубоко обеспокоен» тем, что Россия ведет промысел в особой зоне, поскольку российским рыболовным судам с 1 марта запрещен вход в порты и воды Великобритании, сообщает Daily Express.