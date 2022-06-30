Лондон раскритиковал Фареры за разрешение России ловить рыбу в британских водах

Британские рыболовы недовольны решением Фарерских островов, позволяющим российским судам добывать биоресурсы на общем с Великобританией участке.
По данным соглашения между Фарерами и Россией, последней ежегодно разрешается ловить 75 тысяч тонн путассу. Лондон «глубоко обеспокоен» тем, что Россия ведет промысел в особой зоне, поскольку российским рыболовным судам с 1 марта запрещен вход в порты и воды Великобритании, сообщает Daily Express.
«Мы настоятельно призываем правительство Великобритании оказать давление на фарерцев, чтобы они действовали немедленно», — прокомментировал глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт.
Помимо этого, Великобритания запретит импорт российского золота. Известно, что от ввоза благородного металла из России откажутся все страны «Большой семерки», сообщает телеканал «360».