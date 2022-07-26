Лондон и Манчестер могут принять Евровидение в 2023 году

После отказа Украине в проведении Евровидения в 2023 году стали известны британские города, которым может выпасть честь принимать конкурс. В числе претендентов оказались Лондон, Глазго и Манчестер.
Список кандидатов внушительный: 15 городов заявили о желании принять песенный конкурс. В частности, Лидс, Лондон, Эдинбург, Манчестер, Глазго, Абердин и Кардифф, пишет газета Times. По ранним оценкам букмекеров, фаворитом является Глазго, где в прошлом году проходила Конференция ООН по климатическим изменениям COP 26.
Победа коллектива Kalush Orchestra дала возможность Украине принять у себя Евровидение в 2023 году. Однако организаторы спустя пару месяцев после завершения мероприятия объявили, что шоу пройдет в Великобритании, представитель которой занял второе место.