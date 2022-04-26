Лондон допустил атаки ВСУ по территории России западным оружием

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Вопрос применения западного оружия против военных целей, расположенных на территории России, решает исключительно Украина, однако в этом нет ничего противозаконного, заявил замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи, передает ТАСС.
«Этот вопрос, пожалуй, следует рассматривать как допустимо ли использование нашей техники украинцами против законных российских военных целей. Во-первых, цели выбираются украинской стороной, а не теми, кто производит или экспортирует технику. Во-вторых, выбирать военные цели в глубоком тылу противника, чтобы нарушить его логистику и пути снабжения, совершенно законно», — сказал британец.
Также он прокомментировал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сказавшего, что поставки оружия НАТО равносильны опосредованной войне блока с Россией. По словам Хиппи, решение принимает не Североатлантический альянс, а каждая отдельная страна. Он привел в пример военную помощь Украине, поступившую не от членов организации.
«Сообщество стран — доноров (военной помощи) — не НАТО. Альянс занимался укреплением своих восточных рубежей, направляя в Восточную Европу свои силы, корабли и самолеты. Это действительно операции под флагом НАТО, однако усилия доноров предпринимаются отдельными странами, хотя многие из них и состоят в НАТО, но часть не входит в альянс, как, например, Австралия и Новая Зеландия <…>. Так что военную помощь оказывает не НАТО», — считает британский чиновник.
Ранее в ДНР заявили, что республика подверглась 40 обстрелам со стороны ВСУ за минувшие сутки.