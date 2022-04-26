Лондон допустил атаки ВСУ по территории России западным оружием

«Сообщество стран — доноров (военной помощи) — не НАТО. Альянс занимался укреплением своих восточных рубежей, направляя в Восточную Европу свои силы, корабли и самолеты. Это действительно операции под флагом НАТО, однако усилия доноров предпринимаются отдельными странами, хотя многие из них и состоят в НАТО, но часть не входит в альянс, как, например, Австралия и Новая Зеландия <…>. Так что военную помощь оказывает не НАТО», — считает британский чиновник.