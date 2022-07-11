Лолита выбрала три места для собственных похорон

«Я сказала, прах на три части разделите и развейте в определенных местах. Я выбрала три места, где мне было хорошо. В Киеве, возле того дома, где я жила, на перекрестке. Лялин переулок, там, где я состоялась, в Москве. И в Болгарии напротив дома, какое там место — кайф!» — поделилась Лолита.