Лолита выбрала три места для собственных похорон

Певица Лолита Милявская хорошо себя чувствует, однако уже выбрала места, где хотела бы, чтобы ее похоронили, передает CTNews.
По словам 58-летней исполнительницы, она уже выбрала три места, где должен быть развеян ее прах. Все они находятся в разных странах, и каждое чем-то дорого для певицы.
«Я сказала, прах на три части разделите и развейте в определенных местах. Я выбрала три места, где мне было хорошо. В Киеве, возле того дома, где я жила, на перекрестке. Лялин переулок, там, где я состоялась, в Москве. И в Болгарии напротив дома, какое там место — кайф!» — поделилась Лолита.
Ранее Милявская поделилась с подписчиками новым способом заработка с помощью NFT-технологий.
Напомним, в середине июня Лолита отправилась в «10-дневный» отпуск в Болгарию к своей семье. Однако певица до сих пор не вернулась в Россию.