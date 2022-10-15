Лолита трогательно поздравила певца Николая Баскова с днем рождения

«В моей жизни он неоднократно сыграл очень светлую роль. Я надеюсь, что в его жизни я была в какой-то момент плечом или ну хотя бы рукопожатием. Я совершенно искренне желаю ему здоровья. Еще раз скажу и подчеркиваю, что он был моим другом и остается им до сих пор», ― рассказала Милявская в беседе с порталом ФАН.