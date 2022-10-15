Лолита трогательно поздравила певца Николая Баскова с днем рождения

Певица Лолита Милявская присоединилась к поздравлениям именинника Николая Баскова. Звездному тенору России 15 октября исполнилось 46 лет.
Артистка призналась, что на протяжении не одного десятка лет сохраняет с исполнителем дружеские отношения. Она уверена, что их звездная дружба проверена обстоятельствами и ей ничего не угрожает.
«В моей жизни он неоднократно сыграл очень светлую роль. Я надеюсь, что в его жизни я была в какой-то момент плечом или ну хотя бы рукопожатием. Я совершенно искренне желаю ему здоровья. Еще раз скажу и подчеркиваю, что он был моим другом и остается им до сих пор», ― рассказала Милявская в беседе с порталом ФАН.
Добавим, что Николая Баскова поздравили и другие звезды российской эстрады. Свои пожелания опубликовали Филипп Киркоров, Алсу и Игорь Крутой.