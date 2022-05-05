Лолита шуткой ответила на идею ареста зарубежного имущества артистов из России

Исполнительница через свой Telegram-канал выложила видео, в котором рассказала, что в Сети пользователи предлагают арестовать имущество, которое принадлежит российским артистам. Она напомнила, что сама родом из Украины, и готова по личной инициативе отказаться от загородного участка.