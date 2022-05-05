Лолита шуткой ответила на идею ареста зарубежного имущества артистов из России

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Отдать свое иностранное имущество можно и без ожидания национализации. Об этом заявила певица Лолита.
Исполнительница через свой Telegram-канал выложила видео, в котором рассказала, что в Сети пользователи предлагают арестовать имущество, которое принадлежит российским артистам. Она напомнила, что сама родом из Украины, и готова по личной инициативе отказаться от загородного участка.
«Сейчас имущество действительно все перепишу. Смотрите, елочка, заборчик бетонный», — иронично сказала звезда.
Ранее телеведущий Александр Васильев заявил, что не собирается уезжать из России. Он подчеркнул, что на родине у него много проектов.
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