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    Лолита шуткой ответила на идею ареста зарубежного имущества артистов из России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лолита шуткой ответила на идею ареста зарубежного имущества артистов из России

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Отдать свое иностранное имущество можно и без ожидания национализации. Об этом заявила певица Лолита.

    Исполнительница через свой Telegram-канал выложила видео, в котором рассказала, что в Сети пользователи предлагают арестовать имущество, которое принадлежит российским артистам. Она напомнила, что сама родом из Украины, и готова по личной инициативе отказаться от загородного участка.

    «Сейчас имущество действительно все перепишу. Смотрите, елочка, заборчик бетонный», — иронично сказала звезда.

    Ранее телеведущий Александр Васильев заявил, что не собирается уезжать из России. Он подчеркнул, что на родине у него много проектов.

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