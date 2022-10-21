Лолита призналась, что все ее браки были «бестолковыми»

Российская певица Лолита Милявская в очередной раз стала ведущей шоу «Суперстар! Возвращение», которое стартует в ноябре в эфире канала НТВ, пишут «Аргументы и факты».
Лолита рассказала, что считает проект «предостережением» для всех исполнителей, потому что, если ты в нем, значит, что-то не доделал в профессии артиста и тебя забыли. При этом Милявская высказала мнение, что в жизни нельзя быть и звездой и хорошей так сказать домохозяйкой, то есть женщиной, которая посвящает себя дому и семье. В ее случае не получилось соединить эти два призвания, признается певица.
«Я человек, который не состоялся в семье, у меня, на их взгляд, неудачная жизнь — много бестолковых браков, разводов, романов. Собственно, я и продолжаю в том же духе. Но я не ставлю себе задачи еще раз сходить в ЗАГС. И при этом считаю свою жизнь более чем удачной», — откровенно рассказала Лолита.
Ранее Лолита Милявская сравнила свою работу на сцене с теми, кого призывают на фронт. В свете всех событий исполнительница считает себя военнообязанной.