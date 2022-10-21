Лолита призналась, что все ее браки были «бестолковыми»

Лолита рассказала, что считает проект «предостережением» для всех исполнителей, потому что, если ты в нем, значит, что-то не доделал в профессии артиста и тебя забыли. При этом Милявская высказала мнение, что в жизни нельзя быть и звездой и хорошей так сказать домохозяйкой, то есть женщиной, которая посвящает себя дому и семье. В ее случае не получилось соединить эти два призвания, признается певица.