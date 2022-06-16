Лолита покинула Россию вместе с семьей

Популярная певица Лолита Милявская покинула Россию вскоре после переезда родных в Болгарию.
Артистка сперва вывезла родных с Украину в Россию, а затем в Болгарию, где несколько лет назад она приобрела апартаменты. Исполнительница решила, что семья останется отдыхать за границей на все лето.
Что касается самой певицы, то у нее отпуск чуть меньше двух недель. Видимо, все это время певица будет с родными в Болгарии.
«У меня десять дней отпуска, и я решила, что полечу к семье в Болгарию», — сообщила певица.
Милявская пока еще в пути. Певица вылетела из московского аэропорта турецкими авиалиниями с большой задержкой. В итоге она опоздала на стыковочный рейс, поэтому вынуждена была остаться в Стамбуле.