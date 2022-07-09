Лолита Милявская требовала задержать вылет самолета, чтобы она успела «еще поспать»

Известная своим эпатажным поведением артистка Лолита Милявская устроила настоящую сцену в аэропорту перед вылетом в Москву. Певица отказывалась вставать с дивана, когда пришло время посадки на рейс.
В аэропорту засняли на видео странную сцену: Милявская лежит на диване и уговаривает своего помощника по имени Алексей задержать рейс «ради нее хоть один раз».
«Не, Лех, можно я еще тут в аэропорту посплю? Лех, а ты можешь для меня самолет задержать хоть раз, чтобы все начали обсуждать, что я сволочь, что я известная артистка, и поэтому из-за меня самолет задержали? А я еще посплю», — говорила Милявская своему помощнику.
Видеозапись быстро разлетелась по соцсетям, и поклонники принялись живо обсуждать курьезный случай. Некоторые сочли такое поведение звезды эгоистичным, будто Милявская ставит себя выше других. Позже артистка созналась, что опубликовал запись для того, чтобы ближе познакомить людей с закулисьем профессии исполнителя. Она отметила, что спать на диванах в аэропорту порой приходится всем артистам.