Лолита Милявская требовала задержать вылет самолета, чтобы она успела «еще поспать»

«Не, Лех, можно я еще тут в аэропорту посплю? Лех, а ты можешь для меня самолет задержать хоть раз, чтобы все начали обсуждать, что я сволочь, что я известная артистка, и поэтому из-за меня самолет задержали? А я еще посплю», — говорила Милявская своему помощнику.