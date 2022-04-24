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    Лолита Милявская рассказала, почему у нее нет звания народной артистки России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лолита Милявская рассказала, почему у нее нет звания народной артистки России

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    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Певица Лолита Милявская объяснила, почему у нее нет звания народной артистки России. Она призналась, что не намерена гнаться за государственными наградами.

    Исполнительница хита «На Титанике» приняла участие в YouTube-шоу «Антонимы», ведущим которого является Антон Красовский. В рамках программы она заявила, что является противником званий.

    «Сейчас это никому не нужно. Все эти звания — это всего лишь прибавка к пенсии. Мне это не надо. Я не вижу в этом никакой ценности. Это звание обязывает», — высказалась Милявская.

    Ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки России. Пользователи сети ее раскритиковали и обвинили в лицемерии. 

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