Лолита Милявская рассказала, почему у нее нет звания народной артистки России

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Певица Лолита Милявская объяснила, почему у нее нет звания народной артистки России. Она призналась, что не намерена гнаться за государственными наградами.
Исполнительница хита «На Титанике» приняла участие в YouTube-шоу «Антонимы», ведущим которого является Антон Красовский. В рамках программы она заявила, что является противником званий.
«Сейчас это никому не нужно. Все эти звания — это всего лишь прибавка к пенсии. Мне это не надо. Я не вижу в этом никакой ценности. Это звание обязывает», — высказалась Милявская.
Ранее Чулпан Хаматова заявила, что готова отказаться от звания народной артистки России. Пользователи сети ее раскритиковали и обвинили в лицемерии.
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