Лолита Милявская рассказала, кто помогал ей в воспитании дочери

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Певица Лолита Милявская сообщила, кто помогал ей в воспитании дочери Евы. Как оказалось, мать артистки Алла Дмитриевна активно принимала участие в жизни ребенка.
Исполнительница хита «На Титанике» раньше срока родила дочь. Именно этот факт стал причиной многочисленных заболеваний ребенка.
Вокалистка никогда не скрывала, что в воспитании наследницы основное участие принимает ее мать — Алла Дмитриевна. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Антонимы», ведущим которого является Антон Красовский.
«У моей мамы не было выхода. Меня воспитывали бабушки, но у моих родителей не было другого шанса. Не таскать же ребенка на гастроли, убивать желудок, мозг, лишать образования», — высказалась певица.
Сейчас Еве 22 года. Лолита считает, что могла бы стать хорошей бабушкой.