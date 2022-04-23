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    Лолита Милявская рассказала, кто помогал ей в воспитании дочери

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лолита Милявская рассказала, кто помогал ей в воспитании дочери

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    globallookpress/Anatoly Lomokhov

    Певица Лолита Милявская сообщила, кто помогал ей в воспитании дочери Евы. Как оказалось, мать артистки Алла Дмитриевна активно принимала участие в жизни ребенка.

    Исполнительница хита «На Титанике» раньше срока родила дочь. Именно этот факт стал причиной многочисленных заболеваний ребенка.

    Вокалистка никогда не скрывала, что в воспитании наследницы основное участие принимает ее мать — Алла Дмитриевна. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Антонимы», ведущим которого является Антон Красовский.

    «У моей мамы не было выхода. Меня воспитывали бабушки, но у моих родителей не было другого шанса. Не таскать же ребенка на гастроли, убивать желудок, мозг, лишать образования», — высказалась певица. 

    Сейчас Еве 22 года. Лолита считает, что могла бы стать хорошей бабушкой.

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