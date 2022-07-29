Лолита Милявская призналась, почему у нее нет интима с Игорем Гуляевым

Известная российская певица Лолита Милявская в своем Telegram-канале объяснила, почему она не вступала в близкую связь с дизайнером Игорем Гуляевым, в которой ее заподозрили некоторые СМИ.
Судя по опубликованным постам, Милявская и Гуляев приятно и с толком проводят время на даче, занятые стрижкой кустов и готовкой. Лолита в одной из публикаций заявила, что дружит с дизайнером много лет.
«От меня отказывается потому, что дружим очень много лет. Знаете, когда столько лет дружишь, то уже никто никого не хочет», — призналась звезда.
Милявская тут же заметила, что эти слова будто бы звучат как оправдания и поспешила сменить тему, сосредоточившись на демонстрации красоты своего дачного участка.