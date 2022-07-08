Лолита Милявская объявила, что уезжает из Москвы

Певица регулярно удивляет подписчиков не только громкими заявлениями, но и экспериментами с внешностью. Недавно 58-летняя певица показала фанатам новые татуировки.

«Ну все, по своим работам во Владивосток. До встречи!» — заявила Милявская соцсетях.

Исполнительница хита «Титаник» решила не брать пример со своих звездных коллег, которые уехали из России. Милявская выбрала местом назначения Владивосток.

Российская певица Лолита Милявский объявила своим поклонникам, что покидает Москву. В своих социальных сетях она рассказала, куда решила отправиться.