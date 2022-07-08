Лолита Милявская объявила, что уезжает из Москвы

Российская певица Лолита Милявский объявила своим поклонникам, что покидает Москву. В своих социальных сетях она рассказала, куда решила отправиться.
Исполнительница хита «Титаник» решила не брать пример со своих звездных коллег, которые уехали из России. Милявская выбрала местом назначения Владивосток.
«Ну все, по своим работам во Владивосток. До встречи!» — заявила Милявская соцсетях.
Певица регулярно удивляет подписчиков не только громкими заявлениями, но и экспериментами с внешностью. Недавно 58-летняя певица показала фанатам новые татуировки.