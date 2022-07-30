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«Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Зенита» в центральном матче 3-го тура РПЛ

«Локомотив» потерпел разгромное поражение от «Зенита» в центральном матче 3-го тура РПЛ
ТАСС/Демьянчук Александр

«Зенит» одержал разгромную победу над столичным «Локомотивом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата России по футболу.

Футболисты «Зенита», являющегося действующим победителем РПЛ, пять раз поразили ворота «Локомотива» в игре РПЛ, состоявшейся на «Газпром Арене». Авторами забитых мячей стали Вендел, Клаудиньо, Бакаев и Сергеев, оформивший дубль.

В конце встречи Сергей Карасев удалил с поля капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова. Благодаря победе «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Локомотив» с двумя баллами в активе занимает 12-ю позицию. 

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