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«Локомотив» одержал победу в дерби с «Торпедо» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ

«Локомотив» одержал победу в дерби с «Торпедо» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ
Global Look Press | Edgar Breshchanov

«Локомотив» прервал безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу благодаря гостевой победе в московском дерби с «Торпедо».

Матч 13-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Локомотивом» прошел на столичном стадионе «Лужники» 15 октября. Игра завершилась победой «железнодорожников» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. Он отличился на 49-й минуте столичного дерби.

Благодаря победе «Локомотив» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и поднялся на 12-ю позицию. В активе «железнодорожников» 12 очков. «Торпедо», на счету которого шесть баллов, замыкает турнирную таблицу чемпионата России.

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