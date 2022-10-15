«Локомотив» одержал победу в дерби с «Торпедо» и прервал безвыигрышную серию в РПЛ

«Локомотив» прервал безвыигрышную серию в чемпионате России по футболу благодаря гостевой победе в московском дерби с «Торпедо».
Матч 13-го тура РПЛ между «Торпедо» и «Локомотивом» прошел на столичном стадионе «Лужники» 15 октября. Игра завершилась победой «железнодорожников» со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас. Он отличился на 49-й минуте столичного дерби.
Благодаря победе «Локомотив» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ и поднялся на 12-ю позицию. В активе «железнодорожников» 12 очков. «Торпедо», на счету которого шесть баллов, замыкает турнирную таблицу чемпионата России.