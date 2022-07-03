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«Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в товарищеском матче

«Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в товарищеском матче
globallookpress.com / spartak.com

Воронежский «Факел» потерпел поражение от столичного «Локомотива» в контрольной игре.

Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Факелом» состоялся на столичной «РЖД Арене» 3 июля. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Наир Тикнизян, Гирано Керк, Франсуа Камано, а также Вильсон Изидор. Ираклий Квеквескири и Георгий Гонгадзе стали авторами голов воронежской команды.

Матч в Москве состоял из двух таймов по 60 минут. Победа над «Факелом» стала первой для Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера «Локомотива». 

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