«Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в товарищеском матче

Воронежский «Факел» потерпел поражение от столичного «Локомотива» в контрольной игре.
Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Факелом» состоялся на столичной «РЖД Арене» 3 июля. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Наир Тикнизян, Гирано Керк, Франсуа Камано, а также Вильсон Изидор. Ираклий Квеквескири и Георгий Гонгадзе стали авторами голов воронежской команды.
Матч в Москве состоял из двух таймов по 60 минут. Победа над «Факелом» стала первой для Йозефа Циннбауэра на посту главного тренера «Локомотива».