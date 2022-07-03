«Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в товарищеском матче

Товарищеский матч между «Локомотивом» и «Факелом» состоялся на столичной «РЖД Арене» 3 июля. Игра завершилась победой хозяев со счетом 4:2. Забитыми мячами в составе «Локомотива» отметились Наир Тикнизян, Гирано Керк, Франсуа Камано, а также Вильсон Изидор. Ираклий Квеквескири и Георгий Гонгадзе стали авторами голов воронежской команды.