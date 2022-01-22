«Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Монако» Изидора

«Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Монако» Изидора Новости
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Московский «Локомотив» заключил контракт с французским нападающим «Монако» Вилсоном Изидором. Срок соглашения рассчитан на 4,5 года.  

Как отметил спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн, переговоры с Изидором проходили непросто.

«Было нелегко уговорить Изидора на переход в "Локомотив". Им также довольно конкретно интересовались другие клубы из высшего дивизиона Франции, но мы смогли найти правильные доводы, и Изидор поверил в наш проект», — приводит слова представителя клуба пресс-служба.

В текущем сезоне чемпионата Франции футболист провел 12 матчей в составе «Монако» и забил один мяч.

После 18 туров «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в активе команды 28 набранных очков.

 
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