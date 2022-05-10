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    Логопед Сперанская заявила, что речевое дыхание поможет обучить ребенка звуку «р»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Логопед Сперанская заявила, что речевое дыхание поможет обучить ребенка звуку «р»

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    pexels.com

    Детям бывает трудно научиться выговаривать звук «р», но с этой проблемой можно справиться благодаря методу речевого дыхания, рассказала врач-логопед Ная Сперанская.

    По словам специалиста, ребенка можно обучить звуку «р» с помощью простых упражнений. В частности, речевое дыхание позволит изменить интонацию речи, однако для этого малышу нужно научиться делать правильный выдох ртом. В домашних условиях для этого можно использовать бумажную салфетку или кусочек ваты.

    «Положите ее на ладонь, попросите ребенка вдохнуть воздух через нос, затем скрутить язык небольшой трубочкой (положить на нижнюю губу) и сделать долгий и плавный выдох», — объяснила Сперанская в интервью «Газете.Ru».

    Но при этом следует контролировать, чтобы воздух двигался по образовавшейся бороздке, а щеки не надувались. Если результата от такой техники не появится в течение полутора месяцев, то стоит обратиться за консультацией к логопеду.

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