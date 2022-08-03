Logitech работает с Xbox и Nvidia над портативной консолью, которая выйдет в этом году

Облачные игровые сервисы продолжают набирать популярность. В новом пресс-релизе Logitech объявила о партнерстве с Tencent, игровым гигантом из Китая, для разработки и выпуска «облачного игрового портативного устройства под брендом Logitech G». Устройство планируется выпустить в этом году.

Это специальное портативное устройство для облачных игр будет поддерживать множество облачных игровых сервисов. В данный момент Logitech работает с представителями Xbox и Nvidia, чтобы представить сервисы Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now на устройстве. О Google Stadia пока не сообщается.





Пока неизвестны характеристики устройства и то, какая операционная система будет использоваться в гаджете. Бренд Logitech G наиболее известен гаджетами для ПК, а также некоторыми продуктами для игровых консолей.

Ждём появления новых деталей.