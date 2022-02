Логическая задача с цифрами для бывших отличников

Когда мой младшенький (третьеклассник) подошел ко мне со сборником задач, я затаила дыхание. Дело в том, что математикой в нашей семье обычно занимается муж. Со мной же дети учат стихи и пишут сочинения. Наверное, поэтому логическая задача с цифрами оказалась мне не под силу.

Что примечательно, ребенок с заданием справился быстро. Вот что значит творческое мышление! А когда я увидела правильный ответ, логическая задача с цифрами и мне показалась элементарной. Даже стыдно, что сама не догадалась, как ее решить. А у вас получилось?

Как решать задачи на логику

Логика жизненно важна для развития ребенка. Ведь решение логических задач дает ему возможность научиться анализировать ситуацию как взрослый, находить взаимосвязи, формировать стратегию, отличать главное от второстепенного и, конечно, применять на практике те знания, которые он получает в школе.

Но формирование логического мышления — это процесс не из простых. Важно запомнить, что во время решения логической задачи не стоит привязываться к одному определенному методу. Нужно применить несколько таких, и в процессе найти оптимальный способ решения задачи.

Как решается логическая задача с цифрами

К примеру, чтобы решить нашу логическую задачку, следует обратиться к знаниям учеников младших классов. Тут мы будем умножать, складывать и вычитать.

Правильный ответ:

8+2=16106, потому что 8*2=16, 8+2=10, 8-2=6. Таким образом 9+6=54153.

По мнению моего мужа, математика должна быть веселой. Ведь как только ребенку станет скучно в мире цифр, возникнет неприязнь и к другим точным наукам. А вы справились с этой логической задачей? Помогаете детям с математикой? Делитесь своим отношением к этой дисциплине!

