Лодка с четырьмя пассажирами перевернулась при сплаве по реке в Иркутской области

По информации ведомства, мужчина 1974 года рождения купил новую лодку и вечером решил испытать ее с тремя друзьями. Во время сплава по реке Иркут судоводитель в темноте не увидел камень и допустил столкновение. В результате лодка перевернулась, а четверо людей оказались в воде.