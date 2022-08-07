Лодка с четырьмя пассажирами перевернулась при сплаве по реке в Иркутской области

Четыре человека едва не погибли при опрокидывании лодки «Казанка» в Слюдянском районе Иркутской области. Инцидент произошел в районе населенного пункта Тибельти, сообщили представители регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, мужчина 1974 года рождения купил новую лодку и вечером решил испытать ее с тремя друзьями. Во время сплава по реке Иркут судоводитель в темноте не увидел камень и допустил столкновение. В результате лодка перевернулась, а четверо людей оказались в воде.
Двое пассажиров сразу же смогли выбраться на берег, девушку и мужчину унесло течением. Местные жители попытались своими силами найти приятелей, однако вскоре обратились за помощью к спасателям.
Ближе к полудню следующего дня пропавшие самостоятельно вернулись в поселок. Девушку привез местный рыбак, а мужчина выплыл на берег, переночевал в лесу и утром дошел до дома.
В отношении владельца лодки составили четыре протокола об административных правонарушениях. Он получил штраф на общую сумму 30 тыс. рублей. С пассажирами судна провели профилактическую беседу.