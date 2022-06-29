Лобода сделала своего охранника миллионером, переписав на него свою недвижимость в России

Известная певица Светлана Лобода начала распродавать свои российские активы. Издание Teleprogramma.pro рассказало, что исполнительница переписала московскую недвижимость на своего охранника.
По данным СМИ, на такой шаг Лобода могла пойти, чтобы имущество не арестовали. Теперь ее охранник стал настоящим миллионером, ведь квартира певицы стоит больших денег.
Стоит отметить, что, работая в России, Лобода приобрела недвижимость в подмосковном Красногорске за 70 миллионов рублей. Коттедж располагается по соседству с домами Стаса Михайлова и Ани Лорак.
Помимо прочего, у Лободы есть квартира в Москве, которая перешла ей в наследство. Здание сообщает, что жилье артистка переоформила дистанционно, уже после отъезда из страны.