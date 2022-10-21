Лобода пошла по пути Макса Барских, решив отказаться от украинского языка

Украинская певица Светлана Лобода рассказала, что планирует записывать песни на английском языке.
Сообщается, что после бегства из России Лобода пыталась записывать песни на родном украинском языке, однако певица отметила, что в ближайшем будущем она планирует запись композиций на английском языке.
«В перспективе запись нескольких англоязычных композиций. Я хочу, чтобы смысл моих песен был понятен каждому зрителю в любой точке мира», — цитирует певицу CT News.
Ранее певец Макс Барских объявил поклонникам о смене псевдонима на Mick Sunday, а также о том, что будет выпускать песни на английском языке.