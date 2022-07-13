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Лобода остро отреагировала на информацию о романе с Линдеманном

Лобода остро отреагировала на информацию о романе с Линдеманном
globallookpress/Anatoly Lomohov

Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на новые подробности ее личной жизни, пояснив, почему ее отношения обсуждают в Сети.

Долгое время поклонники считали, что певица состоит в отношениях с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, и даже родила от него дочь в 2018 году. Однако, как рассказал концертный директор Кирилл Чибисов, историю с любовным романом Лободы и Линдеманна выдумала от начала и до конца ее продюсер.

Как пояснил Чибисов, между Лободой и немецким рок-музыкантом был заключен контракт, в котором указывалось, что за каждое совместную фотосессию Линдеманн получал по 150 тысяч долларов. При этом фронтмен Rammstein даже не подозревал, как будут использоваться его совместные с Лободой снимки.

Когда в Сети появилась правдивая информация по поводу отношений с немецуим рок-музыкантом, Лобода сразу отреагировала. Певица заявила, что поклонникам не хватает острых новостей.

«Новые подробности моей личной жизни! Перчинки не хватает, господа!» — заявила Лобода.

Ранее Чибисов рассказал, что звездного немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна очень удивило, что в России все обсуждают его роман с женщиной, которая, по его же словам, «переборщила с пластикой».

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