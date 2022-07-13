Лобода остро отреагировала на информацию о романе с Линдеманном

Долгое время поклонники считали, что певица состоит в отношениях с фронтменом группы Rammstein Тиллем Линдеманном, и даже родила от него дочь в 2018 году. Однако, как рассказал концертный директор Кирилл Чибисов, историю с любовным романом Лободы и Линдеманна выдумала от начала и до конца ее продюсер.