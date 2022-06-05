Лобода не пропадет: Собчак высказалась об умении украинской певицы приспосабливаться

Недавно в Сети появилось видео с выступлением Светланы Лободы в Ереване на корпоративе. На нем исполнительница выглядела похудевшей и осунувшейся. Такой вид дал почву российским пользователям соцсетей для комментариев. Россияне выразили недоумение состоянием Лободы. Многие связали внешний вид певицы с запретом выступать в России, где Лобода и зарабатывала свои баснословные гонорары.