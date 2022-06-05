Лобода не пропадет: Собчак высказалась об умении украинской певицы приспосабливаться

Красивая жизнь Светланы Лободы не закончилась, такое мнение выразила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
Недавно в Сети появилось видео с выступлением Светланы Лободы в Ереване на корпоративе. На нем исполнительница выглядела похудевшей и осунувшейся. Такой вид дал почву российским пользователям соцсетей для комментариев. Россияне выразили недоумение состоянием Лободы. Многие связали внешний вид певицы с запретом выступать в России, где Лобода и зарабатывала свои баснословные гонорары.
Однако Ксения Собчак выразила мнение, что волноваться за исполнительницу не стоит, так как она может найти выход из разных ситуаций. Тележурналистка вспомнила случай, который доказывает цепкость и проворство певицы.
«Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было», — написала Собчак о «красоте манер» украинской исполнительницы.
Ранее украинская певица Светлана Лобода сообщила о возобновлении концертной деятельности, чтобы зарабатывать деньги якобы для благотворительности.