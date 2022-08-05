Lobaev Arms: союзные войска задействовали в Донбассе винтовку DXL-5 с калибром стандарта НАТО

«Снайперская винтовка “Опустошитель” сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», — рассказал собеседник журналистов.