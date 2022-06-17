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ЛНР: силы республики и России прорвались на завод «Азот» в Северодонецке

ЛНР: силы республики и России прорвались на завод «Азот» в Северодонецке
Kremlin.ru/Администрация

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что подразделения НМ ЛНР и ВС России прорвались на завод «Азот» в Северодонецке.

Пасечник в интервью журналистам ТАСС на полях ПМЭФ-2022 завил, что силы НМ ЛНР вошли на территорию «Азота», но промзона пока не под контролем Народной милиции.

«Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода “Азот”, промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», — рассказал Пасечник.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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