ЛНР: силы республики и России прорвались на завод «Азот» в Северодонецке

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что подразделения НМ ЛНР и ВС России прорвались на завод «Азот» в Северодонецке.
Пасечник в интервью журналистам ТАСС на полях ПМЭФ-2022 завил, что силы НМ ЛНР вошли на территорию «Азота», но промзона пока не под контролем Народной милиции.
«Территория города Северодонецка, жилые кварталы и районы, освобождены, наши подразделения контролируют эту территорию. Но, к большому сожалению, территория завода “Азот”, промзона пока что не под контролем подразделений ЛНР. Мы туда зашли, но полностью оттуда выбить вооруженные украинские формирования у нас пока не получается. В любом случае мы поставленной цели достигнем, для этого нужно время», — рассказал Пасечник.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.