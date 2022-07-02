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ЛНР: окруженные в Лисичанске наемники охраняются бойцами теробороны ВСУ

ЛНР: окруженные в Лисичанске наемники охраняются бойцами теробороны ВСУ
Федеральное агентство новостей

Более двух тысяч бойцов Сил терробороны Вооруженных сил Украины находятся в окруженном Лисичанске. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

Представитель ЛНР в беседе с ТАСС ответил, что сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Речь идет о тех, кого оставили насильно.

«Теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — указал Киселев.

Силы ЛНР и России готовятся освободить в ближайшие дни Лисичанск, заявил Киселев. По его мнению, операция пройдет успешно.

ВСУ лисичанск тероборона
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