Более двух тысяч бойцов Сил терробороны Вооруженных сил Украины находятся в окруженном Лисичанске. Об этом сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.
Представитель ЛНР в беседе с ТАСС ответил, что сейчас в Лисичанске и его окрестностях находятся порядка 2150 «одноразовых бойцов». Речь идет о тех, кого оставили насильно.
«Теробороновцы, которых пригнали из Львовской, Ровенской областей, из-под Одессы, из Днепропетровска, чтобы они защищали целое войско наемников», — указал Киселев.
Силы ЛНР и России готовятся освободить в ближайшие дни Лисичанск, заявил Киселев. По его мнению, операция пройдет успешно.