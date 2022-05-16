Люксовые автомобили ввозят на Украину под видом военной помощи

Подписывайтесь на новости RNT24 в
На территорию Украины под видом помощи войскам ввозят авто премиум-класса. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий, передает РИА Новости.
После начала спецоперации власти Украины отменили налог на ввоз автомобилей в страну, чтобы быстро возмещать их нехватку в ВСУ. По словам Щуцкого, почти треть ввезенных машин (30%) — это люксовые авто, цена которых свыше 20 тысяч евро.
«Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тысяч транспортных средств для собственного использования», — подчеркнул замглавы.
Бывший народный депутат Верховной рады Илья Кива ранее заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского грабит население.