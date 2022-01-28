Людмила Поргина спустя год после смерти Василия Ланового продолжает оплакивать его

Людмила Поргина спустя год после смерти Василия Ланового продолжает оплакивать его Новости
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Вдова народного артиста Николая Караченцова Людмила Поргина поделилась воспоминаниями об умершем год назад актере Василии Лановом. Артист скончался в реанимации из-за последствий коронавирусной инфекции.

Поргина отметила, что Лановой был очень умным и интеллигентным человеком. Кроме того, по мнению вдовы Караченцова, он был прекрасным актером. Знаменитость призналась, что до сих пор сожалеет об утрате такого человека.

«И те спектакли, которые он играл в театре имени Вахтангова, — мы любовались им. Но понимали, что мы теряем силы с возрастом. Хотелось бы продлить жизнь великим актерам сцены», — рассказала Поргина в беседе с ФАН.

Также актриса вспомнила и про умершего Юрия Яковлева. Вдова Караченцова пожелала остальным культурным деятелям здоровья и творческих успехов.

Ранее Людмила Поргина рассказала о том, как мечтает встретить свой последний день. Артистка переживает, что умрет в хосписе.

 
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