Люди вырываются из города, у «Азова» нет сил: обстановка в Мариуполе — честный разговор с бойцом ДНР Татарским

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Писатель и боец бригады «Восток» Владлен Татарский с самого
начала принимал участие в конфликте в Донбассе, мужественно защищая граждан
республик. Во время российской спецоперации по денацификации Украины уроженец Донбасса
вновь встал на защиту ЛДНР. В интервью «Народным Новостям» военный рассказал об
историях простых украинцев, эвакуированных из городов, а также о реальной обстановке
в осажденном Мариуполе.
— Президент России
Владимир Путин во время одного из выступлений, говоря о подвигах военных РФ во
время спецоперации, отдельно рассказал об уроженце Дагестана Нурмагомеде Гаджимагомедове.
Путин отметил, что особое внимание стоит уделить подвигам солдат различных
национальностей. Как вы считаете,
спецоперация, объединила весь народ России?
— Я общаюсь с теми, кто любит Россию, патриотами страны, это
мой круг общения. Конечно же, спецоперация всех сплотила. Я думаю, что
спецоперация четко обозначила кто есть кто в современной России. Ряды патриотов
стали плотнее, чтобы между нами не затесался никакой приспособленец.
— Что движет
ребятами, которые учувствуют в спецоперации? О чем говорят бойцы, о чем
мечтают? Чем делятся?
— Ополченцами Донбасса движет множество факторов, начиная от
защиты Родины до желания отомстить за все эти восемь лет. Солдатами российской
армии движет чувство долга.
— Как ведет себя
сегодня противник? Известно, что огонь ведется из жилых районов, откуда жителей
не эвакуируют?
— Противник оказывает ожесточенное сопротивление. Сейчас
есть много пленных со стороны ВСУ, но массовой сдачи в плен как в Иловайске или
Дебальцево еще пока не было, потому что еще не нанесено решительное поражение.
Украинская армия использует мирных жителей, как щит, таким образом срывая все
эвакуации, поэтому увеличивается количество жертв после боев.
— Какая сегодня
обстановка в Мариуполе?
— На сегодняшний день в Мариуполе организованное
сопротивление прекратилось. Какие-то районы еще не контролируются нашими
войсками, но уже у «Азова»* (против членов организации в России возбуждены
уголовные дела) абсолютно нет сил.
— Как проходит
освобождение города?
— Проходит достаточно напряженно, где-то с 6 марта были очень
напряженные бои. Сейчас эти бои перешли в стадию зачистки, а не штурма. Это уникальная
ситуация, где впервые российская армия и ополчение штурмуют вместе большой
город.
— Встречались ли на
освобожденных территориях комнаты для пыток или что-то, что особенно бросалось в
глаза?
— На освобожденных территориях комнаты для пыток встречались
еще с 2014 года. Так, в Новосветловке такая комната была впервые была
обнаружена в августе-сентябре 2014 года. Лично я в такие комнаты не заходил, но
по репортажам журналистов, подобное действительно существует.
Аэропорт Мариуполя является известным местом пыток граждан
Украины, которые якобы в чем-то провинились перед «Азовом»*. Про мариупольский
аэропорт можно писать отдельную статью, снимать фильм. Все, что люди пережили —
просто ужасно.
— Получается ли
обеспечить гуманитарные грузы в освобожденные города?
— Люди прорываются на свой страх и риск, в основном выезжают
с освобожденных территорий. Многим гражданам негде жить, есть раненые,
некоторые просто хотят уехать к родственникам, но с украинской стороны
прорываются лишь единицы. Им оказывается всяческая помощь со стороны России: от
еды и одежды до психологической поддержки.
— Можете поделиться
эмоциями людей, которые столкнулись со всеми ужасами, творимыми нацбатальонами?
— Люди рассказывают о том, как они переживали жестокость.
Есть масса материалов в интернете о том, как «азовцы» и украинская армия
запрещали гражданам эвакуироваться. Члены «Азова»* мародерили, грабили дома,
пока люди в страхе сидели в подвалах.
Одна девушка мне рассказывала о том, что во время боев дом
ее родителей был разрушен. Она также призналась, что несколько ее подруг было
изнасиловано «азовцами». Люди потеряли близких, потеряли дома. Все очень
напуганы. Настоящий дикий, животный испуг — это главная эмоция у людей, которые
вырвались из Мариуполя.
— Поделитесь самым
трогательным моментом, который запомнился за последний месяц.
— Я отметил для себя один интересный момент. Люди в
освобожденной Калиновке, в которой только недавно стихли обстрелы, в солнечный
день вышли на улицу, чтобы навести порядок на своих участках.
Еще грохочут минометные батареи, еще свистит над головой
артиллерия, но тем не менее люди вышли во дворы и начали приводить в порядок свои
огороды. Граждане стали подметать на улицах, вокруг своего дома и вместе с соседями
наводили порядок.
Это просто уникально. Ты видишь, как работают минометы, а в
пятидесяти метрах бабушка с дедушкой подметают улицу, что-то исправляют. Наши
люди просто уникальные!
Татарский награжден государственной наградой «За верность
долгу». Последние годы он занимался написанием книг на военную тематику. Самым
известным произведением Татарского стал роман «Бег».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,
инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.
* Против членов организации в России возбуждены уголовные дела