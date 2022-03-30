Люди вырываются из города, у «Азова» нет сил: обстановка в Мариуполе — честный разговор с бойцом ДНР Татарским

Одна девушка мне рассказывала о том, что во время боев дом

ее родителей был разрушен. Она также призналась, что несколько ее подруг было

изнасиловано «азовцами». Люди потеряли близких, потеряли дома. Все очень

напуганы. Настоящий дикий, животный испуг — это главная эмоция у людей, которые

вырвались из Мариуполя.