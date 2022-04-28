Люди страшно устали: журналистка из ФРГ рассказала о состоянии немцев из-за украинских беженцев

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Берлин уже несколько недель не принимает украинских беженцев, заполнившись до отказа. Местная журналистка Ксения Максимова рассказала «Комсомольской правде», с какими проблемами столкнулись люди из-за наплыва мигрантов из Украины.
Поскольку немецким властям было сложно управлять огромным потоком беженцев, хлынувшим из Украины после 24 февраля, люди продолжали прибывать в Берлин уже после того, как его инфраструктурные ресурсы исчерпались. Украинцев просто негде размещать, поэтому их приходится перенаправлять в другие места временного пребывания.
«Берлин уже недели три практически не принимает беженцев. Их пересаживают на другие направления. Заботу о беженцах правительство переложило на плечи волонтеров. Выясняется, что людей сутки-двое возят из одной ночлежки в другую, а мест нет, и приткнуться негде», — пояснила журналистка.
Настоящей проблемой для жителей Германии стала и немецкая бюрократия. Поскольку беженцам из Украины быстро предоставили соответствующий юридический статус, они получили право использовать множество льгот. Однако каждую из них необходимо оформить в строгом соответствии с законом. Из-за этого в профильных центрах скапливаются огромные очереди. Это лишает обычных немцев возможности получить необходимые документы.
«В Германии, и в Берлине особенно, еще до приезда украинцев было полно своих проблем. Это связано с особенностями немецкой бюрократии — медленной работой чиновников и нехваткой персонала. Здесь надо запастись терпением, чтобы продлить визу, записаться на прием к врачу или вызвать мастера по ремонту бытовой техники. По “щелчку” ничего не бывает. А тут приезжают тысячи украинцев, а чиновничьи мощности те же. Везде жуткие очереди», — пожаловалась Максимова.
Возникла острая проблема со съемным жильем — его просто не осталось. Недвижимость в Берлине и раньше пользовалась популярностью, а когда в городе появились тысячи мигрантов и вовсе стала чем-то, что доступно лишь единицам.
«Конечно, люди не остаются на улице. Живут во временных центрах, у знакомых и берлинцев, имеющих большие квартиры. Люди страшно устали за эти два месяца, ведь им приходится помогать беженцам буквально во всем, а выселить их просто некуда», — констатировала журналистка.
Максимова добавила, что проблемы возникают и с животными, которых привезли с собой украинцы. Стоимость ветеринарной помощи слишком высока для мигрантов.