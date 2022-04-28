Люди страшно устали: журналистка из ФРГ рассказала о состоянии немцев из-за украинских беженцев

«В Германии, и в Берлине особенно, еще до приезда украинцев было полно своих проблем. Это связано с особенностями немецкой бюрократии — медленной работой чиновников и нехваткой персонала. Здесь надо запастись терпением, чтобы продлить визу, записаться на прием к врачу или вызвать мастера по ремонту бытовой техники. По “щелчку” ничего не бывает. А тут приезжают тысячи украинцев, а чиновничьи мощности те же. Везде жуткие очереди», — пожаловалась Максимова.